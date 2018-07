Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Twitter Inc von 40 auf 55 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt unterschätze immer noch die Fähigkeiten des Kurznachrichtendienstes, die Qualität seiner Angebote zu verbessern und diese auch zu Geld zu machen, schrieb Analyst Heath Terry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Terry hob seine Prognosen entsprechend an./la/mis Datum der Analyse: 12.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2018-07-12/12:25

ISIN: US90184L1026