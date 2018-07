Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktie der International Airlines Group (IAG) nach Zahlen des Billigfliegers Norwegian auf "Outperform" mit einem Kursziel von 895 Pence belassen. Die norwegische Fluggesellschaft, an der IAG einen 4,6-prozentigen Anteils hat und für die IAG schon zwei Mal geboten hat, habe zur Vorlage ihrer Zweitquartalszahlen auf weitere deutliche Mittelabflüsse verwiesen, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Weiteres Kapital dürfte nötig sein. Mit der Flotte der Norweger könnte die IAG Werte schaffen./ck/mis Datum der Analyse: 12.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2018-07-12/12:41

ISIN: ES0177542018