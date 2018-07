München (ots) -



Zum diesjährigen Prime Day hat Amazon Fashion aus seinen exklusiven Eigenmarken eine Auswahl fantastischer Angebote für Prime-Kunden zusammengestellt. Mit dabei sind Truth & Fable, die Marke für elegante Abendgarderobe, das moderne Dessous- und Bademoden-Label Iris & Lilly und die von Streetstyles inspirierte Marke find. Die Celebrity Stylistin Victoria Adcock, zu deren Kunden Cheryl Cole, Rita Ora und Nicole Scherzinger zählen, hat aus diesen, exklusiv zum Prime Day angebotenen Deals, ihre persönliche Auswahl zusammengestellt: Ob eleganter "City Break"-Look oder sonniger "Beach Getaway"-Style - nur am Prime Day sind all diese Produkte mit 30% Rabatt erhältlich.



Um auf der Urlaubsreise außerdem den hohen Kosten für aufgegebenes Reisegepäck aus dem Weg zu gehen, passt jede Auswahl perfekt in einen durchschnittlichen Handgepäck-Koffer. Die Preise für die einzelnen Styles beginnen schon bei 10,30 EUR, sodass Prime-Kunden mit diesen unglaublichen Prime-Angeboten bei ihrer Urlaubsgarderobe sparen und gleichzeitig auch ihre Reise mit leichtem Gepäck genießen können. Sowohl mit ihrem "City Break"-Edit als auch mit der "Beach Getaway"-Auswahl zeigt Victoria Adcock in gekonnter Weise, wie man aus einzelnen Styles das Maximum herausholen kann, indem sie Kleidungsstücke auswählt, die für verschiedene Anlässe vielseitig kombinierbar sind.



"Wir freuen uns, an diesem Prime Day auch unsere exklusiven Eigenmarken find., Truth & Fable sowie Iris & Lilly zu präsentieren und damit neuen und bisherigen Amazon-Prime-Kunden großartige Angebote liefern zu können. Dank der Zusammenarbeit mit Victoria Adcock konnte Amazon Fashion nicht nur einen, sondern gleich zwei Edits für den Urlaub zusammenstellen und dabei auf professionelle Styling-Tipps zurückgreifen, die auf ihrer umfassenden Erfahrung mit dem Styling einiger der bekanntesten A-Prominenten beruhen." - so Frances Russell, Vice President Amazon Fashion Private Brands Europe.



"Ich empfehle eine Zusammenstellung ausdrucksstarker Key-Styles, die Ihren Look aufwerten und Sie jederzeit frisch und trendy aussehen zu lassen, egal wo Sie gerade sind. Bei allen Urlaubs-Outfits sollte man nicht vergessen, dem Look eine coole Sonnenbrille hinzuzufügen und das Ganze mit unterschiedlich langen, mehrreihigen Ketten abzurunden. Seien Sie mutig und kombinieren Sie Gold und Silber für einen modernen Touch." - so Victoria Adcock, Celebrity-Stylistin.



Alle Prime Day Angebote starten am 16. Juli um 12:00 Uhr und enden am 17. Juli um 23:59 Uhr. Sie sind verfügbar unter www.amazon.de/primedayfashion.



Amazon ist Schirmherr des British Fashion Council und Sponsor der Amazon Tokyo Fashion Week und der Amazon India Fashion Week.



