Nach heftigen Angriffen auf Kanzlerin Angela Merkel im Streit um Verteidigungsausgaben hat US-Präsident Donald Trump Deutschland gelobt. "Ich habe große Achtung vor Deutschland", sagte Trump am Donnerstag bei einer Pressekonferenz nach einer Krisensitzung beim Nato-Gipfel in Brüssel. Trump sagte, sein Vater komme aus Deutschland, seine Eltern kämen aus Europa.

Unter anderem wegen des Streits mit Deutschland hatte Trump den Nato-Bündnispartnern kurz zuvor mit einem amerikanischen Alleingang in Verteidigungsfragen gedroht. Wenn die Bündnispartner nicht sofort zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgäben, würden die Amerikaner ihr eigenes Ding machen, sagte Trump demnach am Donnerstag beim Gipfeltreffen in Brüssel. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus mehreren Quellen./poi/mah/vsr/DP/jha

