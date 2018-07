Steinhoff 13.85% MKInvestments (MKWELT2): Steinhoff - ich bin der festen Überzeugung, dass erst der Schmerz (und auch der deutliche Abschwung dieses Wikifolios) kam und dann das Geld. Das Unternehmen scheint auf einem guten Weg zu sein. Der Verkauf von Gebäuden und Beteiligungen ist schmerzhaft, anscheinend sehen aber auch die Gläubiger Licht am Ende des Tunnels. Operativ verdient die Holding Geld; die Bewertung an der Börse war größtenteils der Unsicherheit über die Zukunft von Steinhoff geschuldet. Ich bleibe investiert. Bis eine halbwegs faire Bewertung an der Börse erreicht ist, ist es noch ein langer Weg - diesmal allerdings nach oben. (12.07. 09:40) >> mehr comments zu Steinhoff: www.boerse-social.com/launch/aktie/steinhoff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...