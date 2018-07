Die Mehrheit der US-Bundesstaaten erlauben irgendeine Form von legalisiertem Marihuana. In Oklahoma hat man vor wenigen Tagen für die Legalisierung von medizinischem Marihuana gestimmt. Die Wähler in Michigan werden über die Zulassung von Pot für den Genussgebrauch im November abstimmen. Laut dem von ArcView Market Research und BDS Analytics veröffentlichten Bericht "The State of Legal Marijuana Markets" wurden im vergangenen Jahr schätzungsweise 8,5 Mrd. US-Dollar für legales Cannabis ausgegeben. Aber dieser Betrag könnte nur ein Bruchteil dessen sein, was noch kommen wird. Die Marihuana-Umsätze in den USA werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich durch die Decke gehen - aus einem bestimmten ...

