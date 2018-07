Auszahlungen aus den letzten vier Jahren vor dem Insolvenzantrag sollen offenbar durch die Anleger rückerstattet werden. In Stuttgart hat nun auch der Prozess gegen den zweiten Geschäftsführer begonnen.Neue schlechte Nachrichten für EN-Storage-Investoren: Der Insolvenzverwalter hat offenbar erste Anleger angeschrieben und die Auszahlungen, welche die EN Storage GmbH in den letzten vier Jahren vor dem Insolvenzantrag an die Anleger leistete, zurückgefordert, wie eine Düsseldorfer Rechtsanwalt Kanzlei informiert:

Den vollständigen Artikel lesen ...