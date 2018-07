München (ots) -



Für mehr als ein Drittel der Menschen führt Kochen zu Glücksgefühlen. Laut einer Studie des Zukunftsinstituts* geraten sie dabei in einen Flow - einen Zustand, der sie alles um sich herum vergessen lässt. Ein Kochfeld, das die Erfahrung des ungestörten Hantierens besonders unterstützt, kommt jetzt von Siemens. Das neue freeInduction Plus passt sich automatisch an die Bedürfnisse der Köchin oder des Kochs an: Bis zu sechs Töpfe und Pfannen jeder Größe und Form können sie darauf frei platzieren und bewegen. Ein dynamisches Full-Touch-TFT-Display und activeLight Lichtstreifen unterstützen das intuitive Bedienerlebnis.



Kochen ohne Limits gilt ab sofort bei Siemens Hausgeräte. Denn die Kochfeld-Neuheit freeInduction Plus arbeitet mit einer außergewöhnlichen Induktions-Technologie für maximale Flexibilität. Auf 90 Zentimetern Breite können erstmals bis zu sechs Töpfe und Pfannen jeder Form und Größe beheizt werden - und zwar vollflächig, überall auf dem Kochfeld. Der technologische Schlüssel dazu liegt unter der Glaskeramik: Dort befinden sich 56 ovale Mikro-Induktoren, die automatisch erkennen, wo das Kochgeschirr steht und welche Form es hat. Sie werden nur dort aktiv, wo ihre Power aktuell benötigt wird. Damit machen sie freeInduction Plus zum anpassungsfähigsten Kochfeld, das es je von Siemens Hausgeräte gab.



Verfolgt den Topf auf Schritt und Tritt



Intelligent wird die neue Induktions-Technologie durch ihre Bedienoberfläche: Das vierfarbige Full-Touch-TFT-Display folgt automatisch jeder Bewegung und verändert sich dynamisch. Es registriert sofort, wenn ein Topf an eine neue Stelle bewegt wird und nimmt alle Einstellungen automatisch mit. Mit 6,2 Zoll ist es zudem das bislang größte Siemens Kochfeld-Display. Ergänzend können einige Funktionen des Kochfelds mit der Home Connect App auch via Smartphone oder Tablet gesteuert werden. Flankiert wird es durch eine weitere Siemens Weltneuheit - activeLight. Zwei LED-Lichtstreifen an beiden Seiten der Glaskeramik unterstreichen als Eyecatcher den hohen Designanspruch der Marke. Zugleich dienen sie der Funktion und Orientierung, indem sie die Anwender über nötige Aktionen und aktuelle Handlungen informieren.



Bewegung ist Bedienung



Wer sich gleich einem Profikoch ganz dem Fluss der Bewegungen hingeben möchte, ist mit freeInduction Plus ebenfalls gut beraten. Denn mit der powerMove Pro Funktion wird Bewegung zur Bedienung. Sie unterteilt die ganze Fläche in bis zu fünf Hitzestufen. Schiebt man nun den Topf nach vorne oder hinten, verändert sich die Leistungsstufe bzw. Temperatur automatisch. Das ist ideal in Momenten, in denen Sekunden über Geschmack und Gelingen entscheiden, beispielsweise beim Anbraten oder Karamellisieren. Ebenso praktisch: die cookConnect Funktion, bei der das Kochfeld und die Dunstabzugshaube miteinander kommunizieren und eine Einheit bilden. Zusätzlich steuert der Luftgütesensor die Absaugleistung vollautomatisch, so dass beim Braten und Dünsten immer gute Sicht herrscht.



Kochfeld für ein Seamless Life



"Mit freeInduction Plus machen wir die Bahn frei für eine ganz neue Leichtigkeit in der Küche. Wir unterstützen Menschen dabei, das Maximum aus der Quality-Time Kochen herauszuholen - im Einklang mit unserer Vision eines Seamless Life", schwärmt Olaf Nedorn, Director Marketing & Communication bei Siemens Hausgeräte. Seamless Life steht für ein Leben, das durch die Kombination aus Vernetzung, intelligenter Technologie und Design mehr Freiräume und Möglichkeiten für jeden Einzelnen schafft. Ganz nach dem Motto: "Stress raus, Spaß rein - und immer das beste Ergebnis im Blick."



* "Seamless Life: Die Intelligenz des Alltagsmanagements von morgen. Eine Trendstudie des Zukunftsinstituts powered by Siemens Hausgeräte", 2017.



Siemens ist die Nummer Eins der deutschen Hausgeräte-Marken und setzt weltweit Maßstäbe in punkto Technologie, Innovation und Design. Das Sortiment umfasst sowohl Solo- als auch Einbaugeräte der Produktkategorien Kochen, Wäschepflege, Kühlen und Gefrieren sowie Geschirrspülen. Consumer Products mit den Schwerpunkten Kaffeezubereitung und Bodenpflege komplettieren das Angebot. Seit mehr als 165 Jahren steht der Name Siemens für Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität. Siemens ist außerdem weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung ressourceneffizienter Hausgeräte. Seit 1967 zählt die Marke zur BSH Hausgeräte GmbH mit Hauptsitz in München.



