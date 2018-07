Baden-Baden (ots) -



Für Andreas Gabalier hat es sich "ausgehulapalut": Er geht den "Verstehen Sie Spaß?"-Polizisten bei einer fingierten Verkehrskontrolle ins Netz.



Guido Cantz präsentiert in der Sommerausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" wieder jede Menge Spaßfilme mit der versteckten Kamera und begrüßt im Studio zahlreiche prominente Gäste - von denen manch einer hereingelegt wurde oder als Lockvogel für die Sendung unterwegs war. Das Erste überträgt die große Samstagabendshow des SWR am 14. Juli ab 20:15 Uhr.



Tim Mälzer in der Schulküche genüsslich gegart



Tim Mälzer hält die Kochlöffel eigentlich gerne selbst in der Hand. Doch gegen eine eigensinnige Hauswirtschaftslehrerin hat er absolut keine Chance: Sie macht ihm ohne Umschweife klar, wer in der brandneuen Schulküche das Sagen hat und treibt ihn mit allerlei unsinnigen Regeln zur Weißglut. Als schließlich auch noch die Schüler das Essen vermasseln, ist die Stimmung des berühmten TV-Kochs kurz vorm Überkochen. Ob er inzwischen wieder auf die normale Betriebstemperatur heruntergekühlt ist, verrät Tim Mälzer in der neuen Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?".



Andreas Gabalier muss bei Verkehrskontrolle starke Nerven beweisen



Dass auch Volks-Rock'n'Roller nicht vor der versteckten Kamera sicher sind, stellt Andreas Gabalier in der SWR Samstagabendshow unter Beweis - er geht Guido Cantz und seinem "Verstehen Sie Spaß?"-Team bereits zum zweiten Mal auf den Leim. Nach einem Gig in Österreich gerät der Schlagerstar in eine Verkehrskontrolle. Zu dumm nur, dass er weder gültige Papiere noch einen Verbandskasten vorweisen kann, denn die Beamten kennen trotz Promistatus keine Gnade. Und die Flirtversuche, mit der er Polizistin und Vize-"Miss Tirol 2017" Maria Hackl um den Finger wickeln will, kommen leider gar nicht gut an.



Weitere Lockvögel: Die Lochis, Joyce Ilg, Kaya Yanar und Désirée Nosbusch



Außerdem bei "Verstehen Sie Spaß?": Youtube-Zwilling Roman Lochmann erteilt seinem Bruder Heiko eine Lektion, die sich buchstäblich gewaschen hat, während Social-Media-Star Joyce Ilg als nervtötende Fahrschülerin überzeugt. Außerdem lehrt Comedian Kaya Yanar das Studiopublikum mit einer entlaufenen Vogelspinne das Fürchten, und Schauspielerin Désirée Nosbusch stellt ihre Qualitäten als Photobomb-Fotografin unter Beweis.



