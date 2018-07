Die Abgaben des Vortages könnten sich an der Wall Street als kurzes Intermezzo auf dem Weg nach oben entpuppen. Nachdem US-Präsident Donald Trump am Vortag die Börsen rund um den Globus mit neuen Zolldrohungen gegen China auf Talfahrt geschickt hat, sieht die Börsenwelt am Donnerstag schon wieder etwas rosiger aus. Der Aktienterminmarkt deutet auf eine etwas festere Handelseröffnung am Kassamarkt hin. Händler sprechen von Signalen, dass sich die USA und China offen für neue Handelsgespräche zur Abwendung eines Handelskrieges befänden. Daneben könnten die vor der Startglocke anstehenden Verbraucherpreise für Juni Akzente setzen. Zwar dürfte der US-Protektionismus noch keine nachhaltigen Spuren in den Preisdaten hinterlassen haben, gleichwohl dürften Anleger Rückschlüsse auf die kurzfristige US-Geldpolitik ziehen und am Aktienmarkt entsprechend handeln.

"Die US-Futures und auch die europäischen Aktienmärkte handeln höher mit der Hoffnung, dass die Handelsgespräche zwischen China und den USA bald auf einer höheren Ebene wieder aufgenommen werden. Die Hoffnung besteht darin, dass China und die USA in der Lage sein werden, die Probleme über ein bilaterales Abkommen zu lösen. (...)", sagt Marktanalyst Naeem Aslam von Think Markets.

