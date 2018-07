Zürich - Der auf Asien spezialisierte Vertriebs- und Dienstleistungskonzern DKSH hat in der ersten Jahreshälfte 2018 im Konsumgüterbereich zurück zum Wachstum gefunden. Doch das Umsatzplus kommt nicht gratis: Die dafür getätigten Investitionen drücken den Betriebsgewinn auf Stufe EBIT. Auch im Gesamtjahr dürfte der operative Gewinn daher auf Vorjahresniveau verharren, während unter dem Strich Wechselkurseffekte und ein Verkaufsgewinn für ein Plus sorgen dürften.

Das Muster zeigt sich bereits in den aktuellen Semesterzahlen: Während Wechselkurseffekte den Reingewinn um 4,5 Prozent auf 97,5 Millionen Franken klettern liessen, verharrte der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT mit 139,5 Millionen Franken auf Vorjahresniveau.

Langsameres Wachstum als erwartet

Von Januar bis Ende Juni setzte DKSH insgesamt 5,67 Milliarden Franken mit Dienstleistungen um, mit denen der Konzern andere Unternehmen bei ihrer Expansion vor allem in Asien unterstützt. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Plus von 7,4 Prozent, wie DKSH am Donnerstag mitteilte.

Aus eigener Kraft - also Wechselkurseffekte und Übernahmen herausgerechnet - wuchs DKSH allerdings nur um 3,7 Prozent. Analysten hatten mit 4,4 Prozent gerechnet. Gedämpft wurde das Wachstum von vergleichsweise tieferen Zuwächsen im Healthcare-Geschäft, in dem DKSH insbesondere Pharmafirmen bei der Markterschliessung unterstützt. Die Verlangsamung geht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...