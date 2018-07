Der TAP kontrolliert und verwaltet die Solarproduktion für eine größere Bandbreite von PV-Modulen mit bis zu 300 TS4-Einheiten

Tigo, Pionier der intelligenten, modularen Plattform Flex MLPE, hat heute die Verfügbarkeit seines neuen Tigo Access Point (TAP) bekanntgegeben. Der TAP ist Tigos neues kabelloses Gerät für die Kommunikation zwischen dem Universal-Daten-Logger Cloud Connect Advanced (CCA), dem in TS4 -Geräte integrierten (TS4-X), nachgerüsteten/Add-On-Gerät (TS4-R-X) und dem für zwei Module nachgerüsteten/Add-On-Gerät (TS4-R-X-Duo). Der TAP ist Tigos älterem Gateway-Produkt ähnlich Er ist von geringer Größe verfügt über eine größere Reichweite und weist eine erhöhte Modulleistung auf. Der TAP wird jetzt weltweit ausgeliefert. Fragen Sie den PV-Händler Ihrer Wahl, oder kontaktieren Sie sales@tigoenergy.com, wenn Sie mehr Informationen wünschen.

The TAP is Tigo's new wireless device for communication between the Cloud Connect Advanced (CCA) universal data logger and the TS4 units. (Photo: Business Wire)