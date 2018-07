Besitzer von Kryptowährung können nun dank Pundi X Einkäufe in Geschäften mit digitalen Münzen bezahlen. Hierfür werden zunächst Terminalgeräte in Ländern der Europäischen Union, Japan, Singapur, Südkorea und Indonesien geliefert. Im Laufe der Zeit wird sich diese Liste stetig erweitern. Gegenwärtig unterstützen POS-Terminals Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), NEM (XEM), Qtum (QTUM), Stellar (XML) und Pundi X (NPXS). Die Unterstützung weiterer Kryptowährungen soll auch folgen. Pundi X plant in den nächsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...