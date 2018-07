Um die Lieferausfälle in Venezuela und dem Iran auszugleichen, müssen die Opec-Mitgliedsstaaten wohl bis an ihre Grenzen gehen, fürchtet die IEA.

Nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) kann das Ölkartell Opec nur mit Mühe Lieferausfälle in den Mitgliedstaaten Venezuela und Iran ausgleichen.

Länder der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) müssen möglicherweise an ihre maximale Fördermenge herangehen, um die entsprechenden Defizite aufzufangen, hieß es in dem am Donnerstag veröffentlichten ...

