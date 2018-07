Bernstein Research hat Ryanair auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 15,4 Euro belassen. Das hohe Kapazitätswachstum in Europa sei eine Herausforderung für die Fluggesellschaften, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Für den irischen Billigflieger rechnet er damit, dass dieser in Richtung des unteren Endes seiner Jahresziele wachsen werde. Womöglich könnte das Ziel von 200 Millionen Passagieren bis 2024 nicht ganz erreicht werden. Falls es Ryanair aber gelinge, die Durchschnittserlöse zu stabilisieren, könnten Investoren darüber womöglich hinwegsehen./ck/bek Datum der Analyse: 12.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2018-07-12/13:25

ISIN: IE00BYTBXV33