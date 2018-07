Baden-Baden / Karlsruhe (ots) -



Gemeinsame Mandate, immer größere Unternehmensstrukturen und Projekte sowie die Spezialisierung auf das Gesundheitswesen - die owamed GmbH und die bisherige Sapienti AG Wirtschafts- und Steuerprüfungsgesellschaft gehen den nächsten logischen Schritt in der Entwicklung beider Unternehmen gemeinsam und schließen sich zur owamed Gruppe zusammen.



Für owamed GmbH-Geschäftsführer Markus de Rossi war der Zusammenschluss nur eine Frage der Zeit: "Der gesamte Gesundheitsmarkt befindet sich im Wandel und gerade angesichts der anstehenden grundlegenden Veränderungen stehen alle Akteure vor großen Herausforderungen. Unser Ziel ist es alle Leistungen bei uns zu bündeln und so unseren Mandanten alles aus einer Hand zu bieten; unser Ansatz geht sogar bis zur (mit)unternehmerischen Verantwortung", so de Rossi. Es sei auch denkbar weitere Kooperationspartner zu integrieren.



Auch Christian Stoffel, Vorstand der owamed AG Steuerberatungsgesellschaft (bisher Sapienti AG), sieht die Fusion als logische Konsequenz der Unternehmens- und Marktentwicklung. "Für uns zählt einzig und allein das Kundenbedürfnis. Der heutige Gesundheitsmarkt verlangt nach flexibler und lösungsorientierter Beratung und Umsetzung. Der Zusammenschluss zur owamed Gruppe ist dabei nur der Startschuss".



Das alles gibt es jetzt unter einem Dach: An zwei Standorten, in Karlsruhe und Baden-Baden, steht Ihnen die owamed Gruppe kompetent und mit "fresh ideas for your business" zur Verfügung.



