AKTIENMÄRKTE (13.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.791,00 +0,61% +2,82% Euro-Stoxx-50 3.440,37 +0,53% -1,81% Stoxx-50 3.077,82 +0,75% -3,15% DAX 12.488,28 +0,57% -3,32% FTSE 7.648,59 +0,75% -1,25% CAC 5.393,01 +0,73% +1,51% Nikkei-225 22.187,96 +1,17% -2,53% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,53% -11

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,77 70,38 +0,6% 0,39 +19,1% Brent/ICE 74,15 73,40 +1,0% 0,75 +14,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.243,28 1.242,18 +0,1% +1,10 -4,6% Silber (Spot) 15,84 15,81 +0,2% +0,03 -6,5% Platin (Spot) 831,55 827,75 +0,5% +3,80 -10,5% Kupfer-Future 2,76 2,74 +0,9% +0,03 -17,1%

Ölpreis erholt sich vom Vortagesabsturz. Libyen hatte zur Wochenmitte bekannt geben, die zuletzt stark gesunkene Rohölförderung wieder auf ein normales Niveau heraufzufahren.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Abgaben des Vortages könnten sich an der Wall Street als kurzes Intermezzo auf dem Weg nach oben entpuppen. Nachdem US-Präsident Donald Trump am Vortag die Börsen rund um den Globus mit neuen Zolldrohungen gegen China auf Talfahrt geschickt hat, sieht die Börsenwelt am Donnerstag schon wieder etwas rosiger aus. Händler sprechen von Signalen, dass sich die USA und China offen für neue Handelsgespräche zur Abwendung eines Handelskrieges befänden. Daneben könnten die vor der Startglocke anstehenden Verbraucherpreise für Juni Akzente setzen. Zwar dürfte der US-Protektionismus noch keine nachhaltigen Spuren in den Preisdaten hinterlassen haben, gleichwohl dürften Anleger Rückschlüsse auf die kurzfristige US-Geldpolitik ziehen und am Aktienmarkt entsprechend handeln.

Broadcom stürzen vorbörslich mit der Übernahme des Softwareherstellers CA um 7,6 Prozentab. Broadcom lässt sich den Zukauf 18,9 Milliarden Dollar kosten. CA springen um 18 Prozent nach oben.

Comcast zeigen sich noch inaktiv. Das Unternehmen hat im Bieterwettstreit mit Fox seine Offerte für den britischen Bezahlfernsehsender Sky erhöht. Auch A-Aktien von Fox werden noch nicht gehandelt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Im Laufe des Tages

- DE/Verdi, Fortsetzung der Tarifverhandlungen bei T-Systems

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 231.000 14:30 Verbraucherpreise Juni PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 14:30 Realeinkommen Juni

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach dem deutlichen Minus des Vortages kommt die erhoffte Erholung am Mittag. Auch der Ölpreis, der am Vortag unter Druck gestanden hatte, kann sich von dem Schock erholen. Der Bieterkampf um Sky ist nun in vollem Gange. In der Nacht hat Comcast das Angebot je Sky-Aktie erhöht. Sky steigen um 2,5 Prozent. Für Gerresheimer geht es um 9,4 Prozent nach oben. Berenberg erwartet, dass die Akquisition von Sensile Medical langfristig eine Verbesserung bei Ertragskraft und Cashflow bringe. Nordex gewinnen 3,5 Prozent. Der Auftragseingang hat sich im zweiten Quartal fast verdoppelt. Nach einer vermeintlichen Kaufempfehlung durch HSBC geht es für Pfeiffer Vacuum um 4,1 Prozent nach oben. Deutz steigen nach einer Kaufempfehlung durch Berenberg um 3,5 Prozent. Steinhoff setzen die Aufwärtsbewegung des Vortages fort und steigen um 15 Prozent - Anleger hoffen auf eine Einigung mit den Gläubigern. Das italienische Finanzministerium hat wie geplant Anleihen für 6,5 Milliarden Euro bei Investoren platziert. Dafür muss das Land am langen Ende tiefer in die Tasche greifen. Die Rendite der 2038er-Papiere stieg auf 3,28 Prozent nach 2,59 Prozent im April, während die Rendite er 2033er-Papiere auf 3,04 Prozent von 2,38 Prozent Mitte Mai stieg.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.11 Uhr Mi, 17.32 Uhr % YTD EUR/USD 1,1659 -0,13% 1,1674 1,1719 -3,0% EUR/JPY 131,28 +0,46% 131,07 130,70 -3,0% EUR/CHF 1,1645 +0,18% 1,1629 1,1643 -0,6% EUR/GBP 0,8839 -0,01% 0,8844 1,1295 -0,6% USD/JPY 112,61 +0,60% 112,27 111,55 -0,0% GBP/USD 1,3191 -0,11% 1,3201 1,3235 -2,4% Bitcoin BTC/USD 6.197,63 -2,9% 6.347,23 6.429,14 -54,6%

Am Devisenmarkt notiert der Euro wenig verändert zum Vorabend. Das Paar befindet sich nach Einschätzung der Commerzbank in einer Art Gleichgewicht. Beide Währungen seien sichere Häfen und beiden fehlten grundlegend neue Impulse von Seiten der Geldpolitik, so die Analysten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach den heftigen Kursverlusten vom Mittwoch haben die Börsen eine Erholung verzeichnet. Angeführt wurde diese von den chinesischen Börsen, die am Vortag besonders unter der Androhung weiterer US-Strafzölle auf chinesische Produkte gelitten hatten. ZTE sprangen in Shenzhen um das Tageslimit von 10 Prozent und in Hongkong um gut 23 Prozent, nachdem das US-Handelsministerium den Zulieferstopp für den chinesischen Smartphonehersteller aufgehoben hatte. Im Gefolge von ZTE legten auch anderen chinesische Technologiewerte kräftig zu. Der japanische Aktienmarkt profitierte davon, dass die Landeswährung Yen zum US-Dollar kräftig nachgegeben hat und auf den tiefsten Stand seit einem halben Jahr gefallen ist. Am Mittwoch hatte die Nachricht von möglichen neuen US-Strafzöllen den Dollar zeitweise unter 111 Yen gedrückt. Gesucht waren aber nicht nur Aktien exportorientierter Unternehmen als typische Nutznießer eines schwächeren Yen, sondern auch die Anteilsscheine von Unternehmen, die von der Binnennachfrage abhängen. Gegen die positive Tendenz verkauft wurden in der ganzen Region die Aktien des Energiesektors, nachdem die Ölpreise am Mittwoch deutlich gefallen waren.

CREDIT

Die italienischen Renditen bleiben auf einem erhöhten Niveau. 2-jährige italienische Staatsanleihen rentieren am Donnerstag bei 80 Basispunkten. Damit sind sie zwar von den Jahreshochs bei 2,73 Prozent nach der Euro-kritischen Aussagen der neuen italienischen Regierung klar zurückgekommen, notieren aber weiter deutlich über dem Niveau vor dem Ausverkauf am italienischen Anleihemarkt Ende Mai. Ähnlich bei den 10-jährigen Papieren - hier liegt die Rendite bei 2,70 Prozent nach 2,40 Prozent vor der Krise.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW steigert Absatz im Juni um 2,7 Prozent

Der Autobauer BMW hat im Juni weltweit 238.920 Fahrzeuge verkauft, ein Plus von 2,7 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Während die Marke BMW 4 Prozent mehr Käufer fand, verzeichnete Mini einen Absatzrückgang um 3,8 Prozent, wie der DAX-Konzern mitteilte. Der Juni war ein überdurchschnittlich guter Monat, denn im ersten Halbjahr lag das konzernweite Absatzplus nur bei 1,8 Prozent.

K+S platziert Anleihe im Volumen von 600 Millionen Euro

Der Salz- und Düngemittelhersteller K+S hat eine Anleihe mit einem Volumen von insgesamt 600 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe mit Fälligkeit im Juli 2024 ist mit 3,25 Prozent pro Jahr verzinst, wie die K+S AG mitteilte. Der Emissionserlös soll zur Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten sowie für allgemeine Gesellschaftszwecke verwendet werden.

Porsche steigert Auslieferungen im ersten Halbjahr um 3 Prozent

Die Porsche AG hat in den ersten sechs Monaten 2018 weltweit 130.598 Fahrzeuge ausgeliefert und damit den Rekordwert aus dem Vorjahreszeitraum nochmals um 3 Prozent übertroffen. Das erste Halbjahr sei das erfolgreichste in der Unternehmensgeschichte, teilte der Sportwagenbauer mit. Erneut erreichte der Panamera den stärksten Zuwachs, von dem Porsche bis Ende Juni mit 20.500 Fahrzeugen fast doppelt so viele an Kunden übergab.

Esma nimmt europäische Börsenbetreiber ins Visier - Zeitung

Ein Streit zwischen Börsen und Banken über Marktdaten hat die europäische Finanzaufsicht Esma auf den Plan gerufen. Die Esma habe in einem Fragebogen bei Marktteilnehmern Informationen über die Datenpreise eingeholt, sagte ein Sprecher der Behörde dem Handelsblatt. Abgabefrist war vergangenen Freitag. Im Rahmen der Erhebung soll dem Bericht zufolge geprüft werden, ob sich die Börsenbetreiber bei der Preisgestaltung an die Vorgaben der europäischen Finanzmarktrichtlinie Mifid II halten. Das seit Anfang des Jahres geltende Regelwerk sieht vor, dass die Börsen ihre Daten "zu angemessenen wirtschaftlichen Konditionen" zur Verfügung stellen müssen

Volkswagen baut neuen Kompakt-SUV T-Cross im spanischen Navarra

Die Volkswagen AG wird ihren neuen Kompakt-SUV T-Cross im spanischen Navarra produzieren. Die Kapazität des Werkes steige damit auf 350.000 Fahrzeuge pro Jahr von aktuell 244.000 Stück, teilte der Konzern mit. Zugleich werde die Belegschaft um 10 Prozent wachsen. In Navarra, wo VW seit 1984 den Polo fertigt, werde damit erstmals ein zweites Modell gebaut. Der neue T-Cross teilt sich den Produktions-Baukasten mit dem Polo.

Bundeskartellamt verhängt Bußgeld gegen sechs Edelstahlunternehmen

Das Bundeskartellamt hat gegen sechs Edelstahlunternehmen, einen Branchenverband und zehn Personen Geldbußen von insgesamt rund 205 Millionen Euro wegen Preisabsprachen und des Austauschs sensibler Informationen verhängt. Bei den betroffenen Unternehmen handelt es sich um Arcelormittal, Dörrenberg Edelstahl, Kind & Co Edelstahlwerke, Saarstahl, Schmidt + Clemens und Zapp Precision Metals, wie das Kartellamt mitteilte. Bei dem Verband handelt es sich um die zwischenzeitlich aufgelöste Edelstahl-Vereinigung.

Beschwerden von Flugpassagieren im 1. Halbjahr deutlich gestiegen

Immer mehr Flugreisende wenden sich mit Beschwerden an die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP). Laut SÖP-Halbjahresbilanz gingen in den ersten sechs Monaten des Jahres insgesamt knapp 9.600 Anträge auf Streitschlichtung ein - das waren 37 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Vier von fünf Schlichtungsanträgen kamen dabei von Flugreisenden.

Fraport fertigt im Juni in Frankfurt 9,8 Prozent mehr Passagiere ab

Der Flughafenbetreiber Fraport hat im Juni rund 6,37 Millionen Fluggäste abgefertigt. Das ist ein Anstieg von 9,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Intensive Angebotsaufstockungen der Airlines, insbesondere im Europa-Verkehr, trieben das Wachstum voran, wie die Fraport AG erläuterte. Mit 45.218 Starts und Landungen stieg die Zahl der Flugbewegungen um 8,9 Prozent. Im ersten Halbjahr stiegen die Passagierzahlen um 9,1 Prozent auf rund 32,7 Millionen.

Gerresheimer entwickelt sich schwach im 2. Quartal

Der Medizintechnikkonzern Gerresheimer hat sich im zweiten Quartal deutlich schwächer als erwartet entwickelt. Der Umsatz fiel auf 333 Millionen von 340 Millionen Euro, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht. Gerresheimer sprach aber davon, dass die Umsätze bereinigt um Währungseffekte und Akquisitionen sowie Desinvestitionen um 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal angestiegen seien. Analysten hatten mit 336 Millionen Euro jedenfalls mehr erwartet.

Nordex steigert Auftragseingang im 2Q auf rund 1 Gigawatt

Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat seinen Auftragseingang auch im zweiten Quartal kräftig gesteigert: Das Neugeschäft stieg auf 1,09 Gigawatt, wie der im TecDAX notierte Konzern mitteilte. Im Vorjahreszeitraum lag der Auftragseingang bei 565,5 Megawatt. Zum Ende des ersten Halbjahres kommt Nordex damit im Projektgeschäft (ohne Service) auf insgesamt rund 2,1 Gigawatt, mehr als doppelt so viel wie in den ersten sechs Monaten des Vorjahres mit 933 Megawatt. Die Entwicklung im Berichtsquartal war vor allem von der Nachfrage aus Brasilien geprägt, wo die Gruppe den größten Einzelauftrag ihrer Geschichte erzielte.

BGH: Erben müssen Zugang auf Facebook-Konto bekommen

Erben müssen auch Zugang auf ein Facebook-Konto bekommen. Das entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe im Fall einer Mutter, die nicht auf das Konto ihrer verstorbenen Tochter in dem Online-Netzwerk zugreifen konnte. Der Vertrag mit Facebook ist demnach Teil des Erbes der Eltern, so dass sie kompletten Zugriff auf das Konto ihrer Tochter haben.

Großbritannien erlaubt Fox-Gebot für Sky

Im Übernahmekampf um den Bezahlfernsehsender Sky ist der Bieter 21st Century Fox jetzt einen Schritt weiter. Die Regierung werde es dem US-Unterhaltungskonzern nicht untersagen, seine vorhandene Beteiligung auszubauen, teilte sie mit. Sky gehört bereits zu 39 Prozent Fox. Der Unterhaltungskonzern hat teils dieselben Eigentümer wie News Corp und damit wie Dow Jones und diese Nachrichtenagentur.

Norwegian Air schreibt im 2. Quartal schwarze Zahlen

Die Billigfluggesellschaft Norwegian Air hat im zweiten Quartal unerwartet schwarze Zahlen geschrieben. Die Airline, um die sich Spekulationen um eine mögliche Übernahme ranken, profitierte von einem starken Passagierwachstum und gesunkenen Stückkosten. Der Nettogewinn in den drei Monaten per Ende Juni erreichte 300,3 Millionen norwegische Kronen (umgerechnet knapp 31 Millionen Euro), nach einem Verlust von 690,9 Millionen Kronen im Vorjahreszeitraum, wie die Norwegian Air Shuttle ASA mitteilte. Von Factset befragte Analysten hatten mit einem Minus von 498 Millionen Kronen gerechnet.

Peugeot steigert Absatz im 1. Halbjahr um 38 Prozent

Der französische Autobauer Peugeot hat seinen Absatz im ersten Halbjahr dank neuer Modelle und der Opel-Übernahme weltweit um 38 Prozent gesteigert. Insgesamt seien 2,18 Millionen Fahrzeuge verkauft worden, nachdem es im Vorjahreszeitraum 1,58 Millionen waren.

Südzucker bestätigt trotz Gewinneinbruch Prognose

Der gefallene Zuckerpreis hat das Ergebnis der Südzucker AG im ersten Geschäftsquartal per Ende Mai einbrechen lassen. Das operative Konzernergebnis halbierte sich fast auf 78 (Vorjahr: 153) Millionen Euro, wie der Zuckerhersteller mitteilte. Neben der schwachen Entwicklung im Segment Zucker stand auch das operative Ergebnis der Bioethanoltochter Cropenergies unter Druck.

