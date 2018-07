Die EZB will an der Nullzinspolitik so lange wie nötig festhalten, um eine dauerhafte Entwicklung der Inflation in Richtung ihrer Zielmarke von knapp zwei Prozent sicherzustellen. Die Währungshüter unterstrichen daher bei ihrer jüngsten Zinssitzung im Juni in Riga, dass sie den neuen Zinsausblick bewusst unscharf gehalten haben, um...

Den vollständigen Artikel lesen ...