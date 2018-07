Stand 2017 sind in Deutschland rund 30.000 Windenergieanlagen betrieben worden, die mit einer generierten Windleistung von 56?GW etwa 19?% des produzierten Stroms zugeliefert haben. Auch die Anzahl an installierten Photovoltaik-Anlagen ist in den letzten Jahren auf 1,6?Mio. angestiegen. Diese regenerative Energiequelle deckt derzeit 7?% des hierzulande benötigten Stroms ab. In Summe belief sich der Anteil der Nettostromerzeugung durch erneuerbare Energien in 2017 auf knapp 39?%.

Die Einspeisung dieser stark fluktuierenden Erzeuger stellt das deutsche Stromnetz allerdings auf eine immer größere Belastungsprobe. Deshalb wird die Belieferung des Netzes mit grünem Strom bereits politisch reguliert. So darf der Netzbetreiber erneuerbare Energieanlagen unter bestimmten Voraussetzungen herunterregeln oder sogar ganz abschalten. Aus wirtschaftlicher Sicht erweist sich die Abregelung der Windenergie-, Photovoltaik- und anderen regenerativen Anlagen jedoch nicht als optimale Lösung, um die Netze zu stabilisieren. Zum Ausgleichen von Netz- und Lastschwankungen eignen sich große Stromspeicher deutlich besser. Gleichzeitig lässt sich der Netzausbau mit Regelenergiespeichern auf ein notwendiges und akzeptables Maß begrenzen.

Vor diesem Hintergrund hat die Smart Power GmbH & Co. KG auf dem Campus der Technischen Universität (TU) Garching im Juni 2017 den ersten Regelenergiespeicher im Gebiet des Verteilnetzbetreibers der Bayernwerke in Dienst genommen. Der Speicher mit 1,2?MWh Kapazität erkennt anhand der Netzfrequenz automatisch eine Über- oder Unterdeckung der Einspeiseleistung im Netz und steuert sofort ebenfalls automatisch gegen. Auf diese Weise leistet die Lösung einen Beitrag zur Netzstabilität.

Der Systemaufbau

