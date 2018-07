London (www.fondscheck.de) - BMO Global Asset Management kündigt an, seine verbleibenden Produkte der Marke F&C Asset Management in die Marke BMO einzugliedern, so BMO Global Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dieser Entschluss beinhaltet im Wesentlichen die Übernahme des Markennamens BMO für alle offenen Fonds und Unternehmenseinheiten in Europa. Auch der Direktvertrieb wird dabei in die Dachmarke eingegliedert. ...

