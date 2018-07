2016 sind weniger Abfälle in Müllverbrennungsanlagen (MVA) entsorgt worden als im Jahr zuvor. Wie den aktuellsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes zur Abfallentsorgung in Deutschland zu entnehmen ist, sank die Menge der in MVA verbrannten Abfälle von 25,51 Mio Tonnen auf 25,29 Mio Tonnen. Das entspricht einem Rückgang um etwa 211.000 Tonnen. Das bedeutet allerdings nicht, dass weniger Abfälle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...