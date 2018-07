Am Anfang stehen strengeren Bankenregeln. Für Finanzminister Scholz sind sie der Grundstein für weitere EU- und Eurozonenreformen.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht eine Einigung über strengere Bankenregeln in Europa als Grundvoraussetzung für weitere EU- und Eurozonenreformen. "Das ist die Voraussetzung dafür, dass Fortschritte an anderer Stelle möglich werden", sagte Scholz am Donnerstag im Europaparlament in Brüssel.

Die EU-Staaten hatten sich jüngst auf strengere Kreditregeln für Banken verständigt. Nun muss allerdings eine Einigung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...