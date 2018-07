FRANKFURT (Dow Jones)--Die beiden Gasehersteller Linde und Praxair verhandeln mit einer Gruppe, bestehend aus der hessischen Messer Group und von CVC beratenen Fonds, über den Verkauf eines Großteils des Linde-Gasegeschäfts in Nordamerika. Gegenstand der fortgeschrittenen Gespräche seien auch einzelne Teile von Linde und Praxair in Südamerika, teilte Linde am Donnerstag mit. Die geplante Veräußerung halten Linde und Praxair für nötig, damit die Wettbewerbsbehörden ihre geplante Fusion erlauben.

Erst in der vergangenen Woche hatte Linde mitgeteilt, dass Praxair sein europäischen Gasegeschäft für 5 Milliarden Euro an die japanische Taiyo Nippon Sanso Corp verkauft. Zugleich betonte Linde, dass die fusionsrechtliche Freigabe "voraussichtlich die Veräußerung von weiteren Geschäftsbereichen durch die Fusionspartner erfordern" werde.

July 12, 2018

