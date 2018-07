Gerresheimer übernimmt das Schweizer Technologieunternehmen Sensile Medical AG und erweitert damit ihr Geschäftsmodell grundlegend. Sensile Medical bieten sich dadurch wertvolle Synergien und verbesserte Zugangsmöglichkeiten zu potenziellen Kunden. Durch die Übernahme wird es Gerresheimer möglich, Drug Delivery Plattformen mit digitalen und elektronischen Fähigkeiten für Pharma- und Biopharmakunden anzubieten.

Mit der Übernahme wird Sensile Medical zukünftig in einem international operierenden, stark auf die Pharma- und Gesundheitswelt ausgerichteten globalen Unternehmen agieren.

Dank der breiten Produktpalette von Gerresheimer bieten sich bereits in einer frühen Phase der Medikamenten- und Therapieentwicklung bei der Primärpackmittelentwicklung nutzbare Anknüpfpunkte. Des Weiteren ist die Ausnutzung von Synergien zur Herstellung von Produkten, besonders mit dem Geschäftsfeld Medical Plastic Systems, zukunftsweisend.

Es ist geplant, dass Sensile Medical der Development Bereich für die gesamte Gerresheimer Gruppe im Bereich Value Added Devices werden soll.

Andreas Schütte, Vorstand Gerresheimer AG, Plastics Devices "Wir beschleunigen unser Wachstum und stellen wichtige Weichen für die nächsten Jahre. Sensile Medical passt perfekt zu uns, denn das Unternehmen entwickelt innovative Produkte und Plattformen zur Verabreichung von Medikamenten, einschließlich Vernetzung."

"Die Transaktion ist für Sensile Medical ein Meilenstein in der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie. Wir sind überzeugt, dass wir mit Gerresheimer den idealen Partner gefunden haben, um uns bestmöglich für die Zukunft aufzustellen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Gerresheimer", erklärt Derek Brandt, CEO von Sensile Medical.

Über Sensile Medical

Sensile Medical ist ein international führendes Schweizer Medizintechnik-Unternehmen im Bereich grossvolumiger Injektoren. In enger Kooperation mit Pharma- und Biotechunternehmen entwickeln wir Lösungen für die Flüssigmedikamentenabgabe. Herzstück unseres Systems bildet die patentierte SenseCore Technologie. Die Mikropumpe ist kostengünstig zu produzieren und äusserst präzise in der Dosierung. Unser Ziel ist, die Brücke vom Medikament zum Patienten zu bauen. Aus diesem Grund zeichnen sich unsere Designs durch Modularität und Flexibilität aus, um die Patientenbedürfnisse bestmöglich zu erfüllen. Sensile Medical beschäftigt rund 120 Mitarbeitende am Hauptsitz in Olten. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.sensile-medical.com oder unser LinkedIn-Profil.

Über Gerresheimer

Gerresheimer ist ein weltweit führender Partner der Pharma- und Healthcare-Industrie. Mit Spezialprodukten aus Glas und Kunststoff trägt das Unternehmen zu Gesundheit und Wohlbefinden bei. Gerresheimer ist weltweit vertreten und produziert mit rund 10.000 Mitarbeitern dort, wo seine Kunden und Märkte sind. Mit Werken in Europa, Nord- und Südamerika und Asien erwirtschaftet Gerresheimer einen Umsatz von rund EUR 1,4 Mrd. Das breite Angebotsspektrum umfasst pharmazeutische Verpackungen sowie Produkte zur einfachen und sicheren Verabreichung von Medikamenten: Insulin-Pens, Inhalatoren, vorfüllbare Spritzen, Injektionsfläschchen, Ampullen, Flaschen und Behältnisse für flüssige und feste Medikamente mit Verschluss- und Sicherheitssystemen sowie Verpackungen für die Kosmetikindustrie.

