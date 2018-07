Die Zukunft des deutschen Bahnverkehrs beginnt in Hamburg. Die S-Bahn-Linie 21 soll dort in wenigen Jahren führerlos durch die Stadt fahren.

Die Pilotstrecke für die erste führerlose S-Bahn in Deutschland soll 2021 in Hamburg in Betrieb gehen. Das haben die Hansestadt, der Elektrokonzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...