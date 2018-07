Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Bio-Katzenfutter aus den Niederlanden jetzt auch für deutsche Katzen erhältlich



Bio für die Katze? Warum nicht. Deutsche Verbraucher greifen immer öfter zu Bioprodukten. Laut einer Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) hat sich der Bioanteil beim Lebensmittelkauf in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt - von knapp drei auf fast sechs Prozent. Bio sei im Konsumgüterbereich "der erfolgreichste Trend überhaupt", so die Marktforscher. Der Handel reagiert entsprechend mit einem wachsenden Bio-Sortiment.



Auf diesen Trend reagiert auch das Unternehmen hinter der Marke DANO, Yarrah Organic Petfood BV, und bietet Tiernahrung in Bio-Qualität. Das Unternehmen arbeitet ausschließlich mit Zutaten, die aus einem respektvollen Umgang mit Mensch und Tier hervorgehen. Jetske Bouma, Chief Marketing Officer DANO: "Unser Traum ist, dass jede Katze gutes und pures Futter bekommt, ohne unnötige Inhaltsstoffe, chemische Zusätze und mit Fleisch von Tieren, die ein gutes Leben hatten. Das kommt nicht nur unseren Haustieren, sondern auch unserer Umwelt zugute. Bei allem, was wir tun, möchten wir die Folgen für die Umwelt so gering wie möglich halten." Das Wohl der Tiere steht dabei an erster Stelle. "Nachdem wir das wachsende Angebot an Bio-Produkten in normalen Supermärkten und Drogerien beobachtet haben, entwickelten wir die Bio-Katzenfuttermarke DANO: Katzenfutter in Bio-Qualität und bio-zertifiziert für Supermärkte und Drogerien. In Deutschland starten wir im ersten Schritt bei DM mit vier Varianten Bio-Katzenfutter. Wenn dies erfolgreich ist, werden wir unser Sortiment schnell erweitern", so Bouma weiter.



Die Herstellung des Bio-Katzenfutters von DANO erfolgt unter Einhaltung strengster Vorschriften und unter Verwendung der bestmöglichen Zutaten. Das Besondere: Bei DANO weiß man, welche Zutaten die Tiernahrung enthält und man kann jeden Inhaltsstoff auf seinem Weg vom Bauern bis zum fertigen Produkt nachverfolgen. So ist sichergestellt, dass das Futter ausschließlich aus gentechnik-, pestizid- und hormonfreien Rohstoffen besteht.



Bio-zertifiziert, rein und lecker



Das Unternehmen ist stolz darauf, dass die mit international anerkannten Bio-Siegeln zertifizierten Produkte komplett frei von chemischen Zusätzen, Geschmacksverstärkern, zugefügtem Zucker und Farbstoffen sind. Diesen Unterschied kann man bereits beim Öffnen der Verpackung sehen und riechen: Das ist Tiernahrung, wie sie sein soll: gesund, rein und lecker. Dass DANO gut für die Katze ist, geht auch aus einer unter 300 Haustierbesitzern geführten Umfrage hervor: Haustiere, die regelmäßig mit der Bio-Tiernahrung von DANO gefüttert wurden, haben im Allgemeinen eine weniger juckende Haut, eine bessere Verdauung und ein schöneres Fell. Insgesamt waren die Tiere aktiver.



Das Produktsortiment



Das Produktsortiment von DANO für alle gesundheitsbewussten Samtpfötchen, Stubentiger und Miezekatzen umfasst zwei Sorten Nassfutter und zwei Sorten Trockenfutter und wird ab 1. September 2018 in DM Drogeriemärkten erhältlich sein. Sowohl das Nass- als auch das Trockenfutter ist frei von künstlichen Zusatzstoffen und aus Zutaten, bei deren Produktion respektvoll mit Natur und Tieren umgegangen wurde. Alleinfuttermittel. Ohne Duft-, Farb-, und Geschmacksstoffe. Die folgenden Geschmacksrichtungen sind erhältlich:



Nassfutter:



DANO Getreidefreie Bio Pastete für Katzen mit Lachs (100g, UVP je 0,99 Euro), Diese getreidefreie, biologische Pastete mit MSC-Lachs ist die Leibspeise vieler Katzen und für Katzen aller Rassen und Altersgruppen geeignet, sowohl für Katzenbabys als auch für ältere Katzen. Dieses biologische Nassfutter ist eine vollwertige und nährstoffreiche Mahlzeit für Ihre Katze.



DANO Getreidefreie Bio Pastete für Katzen mit Huhn & Truthahn (100 g, UVP je 0,99 Euro), Diese getreidefreie Pastete mit Bio-Huhn und Bio-Truthahn ist für Katzen aller Rassen und Altersgruppen geeignet. Das biologische Nassfutter ist eine vollwertige, nährstoffreiche und sehr schmackhafte Mahlzeit für Ihre Katze.



Trockenfutter:



DANO Getreidefreies Bio Trockenfutter für Katzen mit Huhn und MSC-Hering (300 g, je 3,29 Euro), Knusprige Bröckchen mit MSC-Hering, biologischem Huhn, Erbsen und Nessel - geeignet für alle Katzen ab einem Alter von 12 Wochen. Das biologische Katzenfutter ist eine vollwertige, nährstoffreiche und sehr schmackhafte Mahlzeit für Ihre Katze. Getreidefreie Rezeptur.



DANO Getreidefreies Bio Trockenfutter für Katzen mit Huhn (300 g, je 3,99 Euro), Getreidefreie Brocken mit Bio-Huhn, MSC-Hering, Erbsen und Nessel für Katzen. Für alle Katzen ab einem Alter von 12 Wochen geeignet, insbesondere für Katzen, die Mühe haben mit dem Verdauen von Getreide. Aber auch andere Katzen lieben dieses Futter! Das biologische Katzenfutter ist eine vollwertige, nährstoffreiche und sehr schmackhafte Mahlzeit für Ihre Katze. Getreidefreie Rezeptur.



OTS: DANO - YARRAH ORGANIC PETFOOD B.V newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131377 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131377.rss2



Pressekontakt: christina frey public relations Christina Frey t: +49 (0)175 9387946 christina@christinafrey-pr.com