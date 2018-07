Der EUR/USD fiel in die Mitte der 1,1600, nach dem das Protokoll der letzten EZB-Sitzung veröffentlicht wurde, aber die enttäuschende US CPI Lesung konnte die Abwärtsbewegung aufhalten. EUR/USD entfernt sich mit US CPI von den Tiefs Die Europäische Gemeinschaftswährung stand unter Druck, nach dem der EZB Rat seine Besorgnis über die Auswirkungen des ...

