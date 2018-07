Durch die Innovationen im Bereich digitaler Banking-Lösungen ist der Kundenstamm von Kony DBX weltweit um 115 gestiegen

Kony, Inc., der führende Anbieter digitaler Banking-Lösungen hat heute verkündet, dass sein Umsatzwachstum für die Sparte Kony DBX im Finanzjahr 2018 drastisch um 69 gestiegen ist. Das Unternehmen konnte außerdem die Anzahl neuer Bankkunden weltweit um 115 erhöhen.

Das schnelle Wachstum folgt direkt auf Konys jüngster Markteinführung seiner digitalen Bankenplattform DBX und des Anwendungspakets. Kony DBX stellt einen bedeutenden Fortschritt dar, um Banken und Kreditgenossenschaften dabei zu unterstützen, ihren Kunden eine reibungslose digitale Erfahrungen an jedem Interaktionspunkt zu bieten. Kony ist der erste Anbieter für vorgefertigte, native und Web-Anwendungen sowie speziell angefertigte digitale Bankenplattformen für Finanzinstitute. Die Kony DBX-Plattform stützt sich auf die digitale Erfahrung von Kony in mehreren Branchen sowie fortschrittliche Technologielösungen, die von einem umfassenden Partnernetzwerk unterstützt werden.

"Wenn man die Überschneidung von stringenten Markteinflüssen und erstklassigen Lösungen anstrebt, dann kann nur Positives herauskommen", sagte Thomas E. Hogan, Vorsitzender und CEO von Kony, Inc. "Kony stellt Banken, Kreditgenossenschaften und Versicherungsgesellschaften weltweit seine marktführende digitale Bankenplattform zur Verfügung. Durch Kony DBX nutzen viele führende internationale Finanzinstitute eine neue Methode, um die Kundenzufriedenheit durch Flexibilität, Sicherheit und Effizienz zu erhöhen."

Kony beliefert über 90 Finanzdienstleistungsunternehmen auf der ganzen Welt, darunter Banken aller Größen, Kreditgenossenschaften und Versicherungsgesellschaften. Zu den Kunden, die sich zuletzt für Kony entschieden haben, um ihre digitale Umstrukturierung zu beschleunigen, gehören CIMB Niaga, CommonWealth One Federal Credit Union, IndusInd Bank, Hancock Whitney Bank, Logix, Mercantil Bank, ORNL Federal Credit Union, Orange County's Credit Union, Partners Federal Credit Union, PSECU, TDECU und TMB Bank.

"Die Hancock Whitney Bank unterstützt seit über einem Jahrhundert unsere Kunden in der südlichen Golfregion, um ihre Finanzziele und Visionen zu erreichen. Dieses Engagement vertiefen wir, indem wir innovative digitale Lösungen anbieten, die unsere Kunden einsetzen und dadurch die Kundenzufriedenheit erhöhen", sagte Jennifer Wilson, Senior Vice President und Chief Digital Officer bei der Hancock Whitney Bank. "Dank Kony beobachten wir signifikante Fortschritte bei unserer digitalen Entwicklung im Bankwesen und freuen uns, die neuesten Funktionen der digitalen Banking-Lösung von Kony nutzen zu können."

"Wir haben uns für Kony entschieden, um sowohl Einzelhändlern als auch mittelständischen Unternehmen eine Omnichannel-Erfahrung zu gewähren. Mit mehreren vertriebs- und plattformübergreifenden Anwendungen konnte TMB in einen größeren Nutzerstamm vordringen und die Vermögenswerte erhöhen", so Lorenzo Tassan-Bassut, Chief Operating Officer bei der TMB Bank. "Durch die gute Zusammenarbeit des Betriebs und der IT-Abteilung mit Dienstleistern konnte TMB eine schnelle Agile-basierte Entwicklung und verschiedene technische Innovationen erkennen, um die digitale Erfahrung im Bankgeschäft für betriebsinterne Entwicklungsleiter und Endkunden von TMB erfolgreich umzusetzen."

"In den letzten zehn Jahren hat die IndusInd Bank das Ziel verfolgt, ein technologiegestütztes Unternehmen mit starkem Fokus auf die Kunden zu sein. Im Zuge dieses Ziels wollte die Bank ihren Kunden jedes Jahr neue Innovationen liefern. Inzwischen ist sie als innovativste Bank Indiens bekannt", sagte Mridul Sharma, EVP und Head Technology bei der IndusInd Bank. "Bei dieser Entwicklung hatte die Mobile-First- und Customer-First-Strategie oberste Priorität. Mit der Zusammenarbeit mit Kony wollten wir einen Mobile Application Development Platform (MADP)-Ansatz für Mobile-First-Anwendungen einführen. Somit konnten wir die von unseren Kunden geschätzte umfassende Erfahrung im App-Bereich nutzen und gleichzeitig sicherstellen, dass die Komplexität mehrerer Code-Basen für verschiedene, von uns betreute Plattformen möglichst gering gehalten wird. Dadurch sicherten wir uns eine bessere Markteinführungszeit und folglich eine frische und dynamische Kundenerfahrung."

"Unsere Darsteller der The Walt Disney Company fordern zunehmend, ihre Bankgeschäfte überall und jederzeit abzuwickeln", sagte John Janclaes, President und CEO von Partners Federal Credit Union. "Bisher haben sich Kreditgenossenschaften durch ihren direkten Kundenkontakt ausgezeichnet, mittlerweile aber besteht die Herausforderung darin, diesen persönlichen Service in die digitale Welt zu integrieren. Kony hilft uns als strategischer Partner, unsere digitale Umstellung zu beschleunigen, sodass wir den Erwartungen unserer Darsteller heute und künftig nachkommen."

"Im relativ neuen Zeitalter des mobilen Bankgeschäfts war CIMB Niaga ein Vordenker in dem Sinne, dass, um einen Mehrwert zu schaffen, weit mehr notwendig ist, als lediglich die Funktionen des Internetbankings auf ein neues Gerät zu übertragen", sagte Rita Mas'Oen, Operations and Information Technology Director bei CIMB Niaga. "Um mit Technologie und Leidenschaft maßgeblich etwas zu verändern, um an die digitalen Grenzen des Möglichen zu gehen, hat CIMB Niaga 2017 seine mobilen Bankenanwendungen unter Verwendung von New GoMobile erweitert und umstrukturiert. Die Plattform von Kony trägt dazu bei, dass die Umstellung schnell und reibungslos vonstattengeht und sichere, robuste und anwenderfreundliche Apps geliefert werden, die die Kundenzufriedenheit auf ein Höchstmaß verbessern. Kunden grenzenlose Bankdienstleistungen immer und überall zur Verfügung stellen! Es spricht nichts mehr dagegen!"

Über Kony DBX

Kony DBX ist die Bank- und Finanzdienstleistungssparte von Kony, Inc., die in Bezug auf den Wandel im Digital-Banking-Bereich weltweit als führend anerkannt ist. Mit einem Portfolio an modernen, reibungslos funktionierenden Applikationen auf Grundlage der branchenweit bekanntesten Plattform ermöglicht Kony DBX Banken und Kreditgenossenschaften jeder Größe, ihre eigenen Innovationen zu beschleunigen und zwar ohne wichtige Funktionen zu beeinträchtigen. Weitere Informationen über Kony DBX und Kony DBX Retail Banking finden Sie auf Kony DBX oder in den sozialen Medien von Kony DBX, wie Twitter, Instagramund LinkedIn.

Über Kony, Inc.

Kony, das wachstumsstärkste Unternehmen für cloudbasierte digitale Anwendungen und codearme Plattformlösungen ist ein führender und anerkannter Anbietern von Plattformen für codearme und mobile Anwendungsentwicklungen (MADP). Kony unterstützt Organisationen jeglicher Größenordnung in ihrer digitalen Erfolgsbeschleunigung durch die schnelle Umsetzung von Ideen zu innovativen und sicheren Omnichannel-Anwendungen. Auf der Grundlage der branchenführenden Plattform, Konys plattformübergreifender, codearmer Lösung, können Unternehmen ihre eigenen Apps entwickeln und verwalten, um die Beziehung zu ihren Kunden, Partnern und Mitarbeitern zu stärken.

Kony wurde von The Forrester Wave als "Leader" unter den besten Digital Experience Development Plattformanbietern bezeichnet: Digital Experience Development Platform, zweiter Quartalsbericht 2018.Außerdem wurde Kony im IDC MarketScape: 2017 North American Mobile Banking and Payments-Bericht als "Leader" eingestuft und erhielt die höchste Note für Mobile-Banking-Fähigkeiten. Darüber hinaus ist Kony Gewinner der Callahan's Innovation Series 2018 und konnte zwei Auszeichnungen bei der Veranstaltung American Banker Digital Banking 2018 Runner Up for Best in Show and People's Choice mit nach Hause nehmen.

