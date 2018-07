SAN JOSE/ NEW YORK (IT-Times) - Der Halbleiter-Produzent Broadcom Inc. hat heute angekündigt, das Softwareunternehmen CA Inc. in einer Milliarden-Transaktion kaufen zu wollen. Broadcom Inc. will für insgesamt rund 18,9 Mrd. US-Dollar das Infratsruktur-Softwareunternehmen CA Inc. (zuvor: CA Technologies...

Den vollständigen Artikel lesen ...