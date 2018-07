Mainz (ots) - Freitag, 13. Juli 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Postkarten-Apps im Check - Anbieter und Funktion im Vergleich Schutz vor Urlaubskrankheiten - Dr. Specht gibt Tipps für Reisende Feng Shui für die Liebe - Wohnung und Beziehung in Einklang?



Gast im Studio: Tom Franz, Rechtsanwalt und TV-Koch



Freitag, 13. Juli 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Lastenräder statt Lkw - Entlastung für Innenstädte? Expedition Deutschland: Hamburg - Faszination Dackel WM-Küchenträume - Daniels Grillrezept



Freitag, 13. Juli 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Fototermin in Holland - Die Königsfamilie vor der Presse Joseph Hannesschläger: Hochzeit - Kürzlich heimliche Trauung Till Brönner auf Sylt - Eröffnung des Festivals "Kampen Jazz"



Freitag, 13. Juli 2018, 22.55 Uhr



aspekte Moderation: Katty Salié und Jo Schück



Rätselhafte Nico - Über das wilde Leben der Pop-Ikone Scheitern als Chance - Von Bauchlandungen und Neuanfängen Wie Demokratien sterben - Und wie wir sie retten können Hanns Eisler, der große Unbekannte - Einsamer Wandler zwischen den Welten Neuer Aufbruch mit Perlkunst - Das Erbe von Afrikas Künstlerinnen



Gäste: Ulrike Guérot, Uni Krems, Demokratieforscherin Leon Bridges, Musiker - mit seinem Song "Beyond"



