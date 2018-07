=== *** 05:15 CN/Handelsbilanz Juni *** 08:00 DE/Großhandelspreise Juni *** 08:00 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, Brüssel 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:50 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q, New York *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 2Q, New York *** 14:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 2Q, San Francisco *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juni Importpreise PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Juli (1. Umfrage) PROGNOSE: 98,0 zuvor: 98,2 *** - GB/Premierministerin May, Treffen mit US-Präsident Trump, London *** - DE/Krupp-Stiftung, Sondersitzung zur aktuellen Lage nach dem Rücktritt von Thyssenkrupp-Chef Hiesinger, Essen *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Juli *** - EU/Kommission, voraussichtlich Einleitung einer vertieften Prüfung zur Fusion der Bahnaktivitäten von Siemens AG und Alstom SA, Brüssel - EU/Ratingüberprüfung für Deutschland (Moody's), Italien (DBRS), Litauen (DBRS), Spanien (Fitch), Türkei (Fitch) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

July 12, 2018 08:57 ET (12:57 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.