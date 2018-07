BERLIN (Dow Jones)--Bis zum Jahr 2021 soll es nach Angaben von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) eine fast komplette Mobilfunkabdeckung geben. Das gab Scheuer per Videobotschaft über den Kurznachrichtendienst Twitter als Ergebnis seines "Mobilfunkgipfels" mit Unternehmen, Ländern und Kommunen bekannt. "Ich habe von den Beteiligten die Zusage bekommen, dass im Laufe des Jahres 2021 in jedem Bundesland 99 Prozent der Haushalte mit Mobilfunk versorgt werden müssen", erklärte Scheuer. "Wir starten damit eine einzigartige Ausbauoffensive für Deutschland".

Bis 2021 solle es 100 neue 4G-Standorte an bislang unversorgten Verkehrshotspots, 1.000 neue 4G-Standorte "in den weißen Flecken" und unabhängig von weißen Flecken mindestens 10.000 neue aufgerüstete 4G-Standorte geben, sagte der Bundesverkehrsminister, der auch für die digitale Infrastruktur zuständig ist. "Damit gehen wir in ein neues Zeitalter der Netzabdeckung beim Mobilfunk."

