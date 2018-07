Zürich (ots) - Der Vergleich von inserierten Wohnungsmieten

(Angebotsmieten) zu tatsächlichen Mieten (Abschlussmieten) zeigt,

dass in der Schweiz Wohnungen grösstenteils zum inserierten Preis

vermietet werden. Die Untersuchung des Swiss Real Estate Institute

der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich in Zusammenarbeit mit dem

SVIT Schweiz basiert auf der Analyse von 13'000 Wohnungsinseraten auf

Internetplattformen. Mit steigender Miete, grösserer Wohnfläche und

zunehmender Insertionsdauer nimmt die Anzahl Preisnachlässe zu. Zudem

werden in schwierigen Märkten häufiger Rabatte gewährt.



Zwischen dem 01. Januar 2013 und dem 31. Dezember 2016 wurden in

der Schweiz 82% der Wohnungen zum inserierten Mietzins vermietet.

Lediglich in 15% der Fälle wurden Preisreduktionen gewährt, und in

marginalen 4% dieser Fälle lagen die Preisreduktionen zwischen 10 und

20%. In 3% der Fälle wurden die Wohnungen teurer als inseriert

vermietet.



Zudem zeigen sich deutliche regionale Unterschiede. In der

französischsprachigen Schweiz werden weniger Rabatte gewährt

(Waadt/Wallis 8,2%, Genf 10,7%) Die meisten Preisreduktionen wurden

in der Innerschweiz mit 18% und dem Tessin mit 21% festgestellt.

Diese Regionen zeichnen sich durch relativ lange Insertionszeiten

aus, was auf ein Überangebot an Mietwohnungen hinweist.



Häufiger Mietzinsnachlässe für teurere Wohnungen



Die detaillierte Untersuchung zeigt, dass verschiedene Faktoren

Einfluss auf die Häufigkeit von Preisanpassungen haben. So hat die

absolute Höhe der Miete einen starken Einfluss. Bei sehr günstigen

Wohnungen (weniger als CHF 1'000 Nettomiete pro Monat) wurden nur bei

9% der inserierten Wohnungen Preisnachlässe gewährt. Im Luxussegment

mit Preisen von mehr als CHF 3'500 sind es über 26% der Fälle. Durch

die hohe Korrelation von Mietpreis und Wohnfläche steigt mit der

Quadratmeterzahl der Anteil der Mietzinsnachlässe. Wenig erstaunlich

ist zudem die Tatsache, dass bei Wohnungen, die länger ausgeschrieben

werden müssen, vermehrt Preisreduktionen gewährt werden.



Überangebot generiert Rabatte



Vermieter reagieren mit preislichen Anpassungen auf die jeweils

aktuelle Marktsituation. Vermieter von Wohnungen in einer Gemeinde

mit einem Wohnungsüberangebot sind schneller bereit, Rabatte zu

gewähren, auch wenn die Wohnungen bereits relativ günstig sind. In

Gemeinden mit Insertionszeiten von über 50 Tagen werden bei knapp

einem Viertel der wiedervermieteten Wohnungen Preisabschläge gewährt.



Guter Indikator für effektive Mieten



Da Angebotsmieten im Vergleich zu Abschlussmieten wesentlich

transparenter und einfacher zu erheben sind, stellt sich die Frage,

inwiefern sich diese als Indikator für effektive Mieten eignen. Die

durchgeführte Analyse verdeutlicht, dass Angebotsmieten ein guter

Indikator für die Messung von Abschlussmieten darstellen, wenn es

sich nicht um teure Mietwohnungen (Nettomieten über CHF 2'500 pro

Monat) oder Mietwohnungen in Gemeinden mit starkem Überangebot (über

40 Insertionstage) handelt. Das heisst, Angebotsmieten sind in rund

90% der Fälle ein guter Indikator für effektive Mieten.



