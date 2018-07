Immobilien bleiben unter den FondsDISCOUNT.de-Kunden - wenig überraschend - die Favoriten im Sachwertebereich. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Flugzeug- und Spezialfonds. Das aktuelle Investitionsverhalten und die Kundenlieblinge im Überblick.Niedrigzinsen sei Dank: Betongold bleibt das Nonplusultra der FondsDISCOUNT.de-Kunden. Rund 62 Prozent des Gesamtinvestitionsvolumens für das zweite Quartal 2018 floss in diese Produktkategorie. Durchschnittlich investierte jeder Kunde 10.500 Euro in diese Assetklasse. Einige Beteiligungen wurden im zweiten Quartal platziert, hier ein Überblick über Immobilien-Beteiligungen, die noch in der Zeichnungsphase sind.

Den vollständigen Artikel lesen ...