Bern (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100065203 -



Die Zeit ist reif für die erste nationale Veranstaltung zum Thema

klimafreundliche Mobilitäts-, Energie- und Verkehrssysteme im

privaten und öffentlichen Verkehr. Drei Schweizer Initianten

lancieren 2019 auf dem Bernexpo-Messegelände den neuen

Publikumsanlass.



Klimafreundliche Mobilität wird heute intensiv hinterfragt und

diskutiert. Die rasche Entwicklung bei verschiedensten Fahrzeugen mit

Elektroantrieb, passenden Ladeinfrastrukturen und alternativen

Transportmöglichkeiten führt zu einem hohen Informationsbedarf in der

breiten Bevölkerung. Wie sieht die intelligente Mobilität im

Pendler-, aber auch im Freizeitverkehr heute und zukünftig aus? Green

Mobility Suisse bietet dem breiten Publikum und Fachpersonen die

Gelegenheit, sich an einer Gesamtschau den Überblick über die

heutigen Energiestandards, den Gebrauch von erneuerbaren Energien und

einen Ausblick auf zukünftige Technologien und Rahmenbedingungen zu

verschaffen. Erstmals erhalten das Publikum sowie verschiedenste

Akteure und Anbieter mit Green Mobility Suisse eine nationale

Plattform, um Wissenslücken zu schliessen und Mobilität mit den

neusten Energie- und Verkehrssystemen auszuprobieren.



Erlebniswelt Green Mobility Park / Erste Schweizer e-bikedays.ch

Zentrale Show der Green Mobility Suisse wird der Green Mobility Park:

Er präsentiert in erlebnisreicher Atmosphäre die optimale Verknüpfung

des öffentlichen Verkehrs mit dem Individualverkehr. Der Green

Mobility Park zeigt in Erlebniswelten das Potenzial und die Vorteile

des gesamten Schweizer Verkehrssystems mit Blick auf die

Energiestrategie 2050 auf und macht sie erlebbar. In drei

Erlebniswelten Home - Work - Fun erklären fachkundige Spezialisten

den Mehrwert und Alltagsnutzen von mehr Mobilität mit weniger

Verkehr. Verstärkt wird Green Mobility Suisse zudem mit den ersten

Schweizer e-bikedays.ch.



Initianten und Partner



Initianten von Green Mobility Suisse sind drei Projektpartner: Der

Verein Energie Zukunft Schweiz (energiezukunftschweiz.ch), die

Messeorganisatorin event-ex ag (event-ex.ch), und die

Kommunikationsagentur borowski+ für Wort und Bild (borowski.ch).

Unterstützt wird Green Mobility Suisse heute bereits von namhaften

Schweizer Unternehmen und Verbänden, allen voran Auto-Schweiz, der

Verband aller wichtigen Schweizer Autoimporteure. Ebenfalls grosses

Interesse an Green Mobility Suisse angemeldet haben die Schweizer

Bundesbahnen mit SBB Green Class, das Schweizer Bundesamt für Energie

und verschiedene Energieanbieter.



Mehr Informationen unter: www.greenmobility-suisse.ch



Originaltext: Green Mobility Suisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100065203

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100065203.rss2



Kontakt:

Green Mobility Suisse

www.greenmobility-suisse.ch

Thomas Borowski (Pressesprecher)

Tel. +41 44 450 86 50

Mob. +41 79 296 05 66

info@greenmobility-suisse.ch