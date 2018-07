Unterföhring (ots) -



- Hochwertig, sicher, werbefrei: Das beste Kids-Programm von Sky jetzt auch auf Smartphones mit Android und iOS - Die neue Sky Kids App - alle Lieblingshelden auf einen Klick - Jetzt in allen EU-Ländern per Smartphone und Tablet auf die Sky Kids-Programme zugreifen - Täglich neue, garantiert kindgerechte Highlights wie "Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood", "Dorothy und der Zauberer von Oz", "Teen Titans Go!", "Biene Maja" und "Paddington Bär"



12. Juli 2018 - Auf Tablets ist die beliebte Sky Kids App schon lange ein großer Erfolg. Ab sofort ist das exklusive Angebot für Kinder nun auch auf Smartphones mit Android- oder iOS-Betriebssystem verfügbar. Pünktlich zu den Sommerferien macht Sky den Zugriff auf hochwertige, sichere und werbefreie Kids-Programme damit einfacher als je zuvor.



Julia Laukemann, Senior Vice President Product Management bei Sky Deutschland: "Mit Sky Kids auf Smartphones ergänzen wir unser umfangreiches Angebot um einen wichtigen weiteren Empfangsweg. Da heute viele Kinder bereits von klein auf spielerisch mit dem Mobiltelefon umgehen, bietet die Sky Kids App den jüngsten Sky Zuschauern ein sicheres Umfeld, in dem sie jederzeit Zugang zu ihren persönlichen Lieblingsserien haben. Eltern haben die Möglichkeit genau anzupassen, welche Inhalte ihre Kinder sehen dürfen. Sky Kids ist damit das ideale Programm für die Sommerferien, sei es auf Reisen, am Strand oder zuhause."



Die Sky Kids App besticht durch eine kinderleichte, intuitive Navigation, sowie ein spielerisches User Interface. Dank redaktionell geprüfter Inhalte und individuell einstellbarer Profile wird das Unterhaltungserlebnis für Kinder noch sicherer und die entsprechende Kontrolle durch die Eltern noch einfacher.



Sky Kids bietet beinahe täglich neue Inhalte der beliebten Sky Kindersender Disney Junior, Disney Channel, Disney XD, Boomerang, Cartoon Network und Junior Channel. Aktuell können sich Eltern und Kinder über Programmhighlights wie etwa "Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood", "Dorothy und der Zauberer von Oz", "Teen Titans Go!", "Biene Maja" und "Paddington Bär" freuen. Insgesamt stehen jederzeit mehr als 2000 Einzelfolgen auf Abruf zur Verfügung. Dank der EU-Portabilitätsverordnung können Sky Kunden die Programme der Sky Kids App in der gesamten EU anschauen. Sky Kids ist kostenlos für alle Sky Kunden, die das Entertainment Paket gebucht haben.



Wie alle Sky Produkte wird auch die Sky Kids App permanent weiter verbessert. Bereits im Frühjahr wartete sie in neuem Look sowie mit neuen interaktiven Features auf.



Das neue Sky



Das neue Sky stellt mit Sky Q konsequent die Wünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte und Services für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichere Angebotsstruktur, die Einführung eines Kundenbindungsprogramms, neue innovative Partnerschaften sowie exklusiven Content für Sky Kunden.



Über Sky Deutschland:



Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: März 2018).



