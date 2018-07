Mainz (ots) - Woche 28/18 Freitag, 13.07.



Beginnzeitkorrekturen:



23.10 ZDF-History Geheimes Deutschland - Rätselhafte Orte der Geschichte Deutschland 2017



23.55 Das unsichtbare Rom - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2014



0.40 heute journal



1.10 ZDFzeit Die Verbrechen der Befreier Amerikas dunkle Geheimnisse im Zweiten Weltkrieg Deutschland/USA 2015



1.55 ZDFzeit Die Suche nach Hitlers "Atombombe" Deutschland 2015



2.40 Helden der Propaganda Sportler in der NS-Zeit Deutschland 2016



3.25 Hitlers Reich privat Olympia 1936 Deutschland 2017



4.10 Hitlers Reich privat Kinder unterm Hakenkreuz Deutschland 2017



4.55 Hitlers Reich privat In unbekannten Filmen Deutschland 2016







