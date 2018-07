Biofrontera hat am 6. Juli 2018 beim Orange County Superior Court im US-Bundesstaat Kalifornien eine Klage wegen unlauteren Wettbewerbs und Marktmanipulationen gegen den Konkurrenten DUSA Pharmaceuticals eingereicht. Wie das Unternehmen mitteilte, beinhaltet die Klage, dass "DUSA den Ärzten übermäßige Mengen von kostenlosen Produktproben zur Verfügung stelle, um deren Einkaufskosten auszugleichen" und damit gegen das US-Bundesgesetz verstoße. Außerdem besagt die Klage, dass "DUSA ein ausgeklügeltes Preissystem für ihr Produkt geschaffen habe, um die eigene Rentabilität in die Höhe zu treiben", das gegen Landesgesetze verstößt, und dass DUSA gegen Landesgesetze durch unangemessene Interventionen in Biofronteras Beziehungen zu dermatologischen Praxen verstoßen habe. Mit der Klage werden Schadensersatz und Unterlassungsansprüche gegen DUSA geltend gemacht, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens.

