Unterföhring (ots) - - Ab 16.30 Uhr berichtet Sky Sport UHD am Sonntag live vom Finale in Moskau



- Das Spiel um Platz 3 zwischen Belgien und England am Samstag ab 15.45 Uhr auf Sky Sport UHD



- Die Übertragungen der FIFA WM 2018 in Ultra HD sind exklusiv für Sky Kunden mit Sky Q empfangbar



- Wolff-Christoph Fuss kommentiert beide Begegnungen



In Moskau ist alles angerichtet: Frankreich und Kroatien stehen im Finale der FIFA WM 2018. Während sich die Franzosen im Halbfinale gegen Belgien durchsetzten, musste Kroatien gegen England zum dritten Mal in Folge in die Verlängerung. Bereits jetzt ist der Finaleinzug der größte Erfolg in der noch jungen Fußballgeschichte Kroatiens. Endgültig unsterblich machen könnte sich das Team um Luca Modric mit einem Sieg am Sonntag gegen den großen Favoriten Frankreich.



Für die Kroaten wäre es zugleich die Revanche für das WM-Halbfinale 1998, als die Generation um Davor Suker am späteren Weltmeister Frankreich scheiterte. Die Hoffnungen der "Grande Nation" ruhen auf der individuellen Klasse in der Offensive, die allen voran Antoine Griezmann und Kylian Mbappe prägen.



Holen die Franzosen nach zwanzig Jahren den WM-Pokal zurück ins eigene Land? Oder gelingt Kroatien tatsächlich die Riesenüberraschung?



Sky überträgt das Finale Frankreich - Kroatien am Sonntag ab 16.30 Uhr live und exklusiv in UHD.



Belgien - England am Samstag im Spiel um Platz 3



Bereits am Samstag stehen sich Belgien und England gegenüber. Nach dem 1:0 der Belgier in der Gruppenphase ist es bereits das zweite Duell beider Mannschaften bei dieser WM. Für die Belgier wäre der dritte Platz der größte Erfolg bei einer WM, für England das beste Ergebnis seit 52 Jahren.



Ab 15:45 Uhr überträgt Sky die Partie Belgien - England live auf Sky Sport UHD.



Beide Partien werden von Wolff-Christoph Fuss kommentiert.



Die FIFA WM 2018 mit Sky Q in Ultra HD erleben



Sky Deutschland hat sich die exklusiven Ultra-HD-Übertragungsrechte an 25 Begegnungen der FIFA WM 2018 in Russland gesichert zeigt an allen Turniertagen jeweils das Topspiel des Tages live in Ultra HD. Auch das Spiel um Platz 3 am Samstag sowie das Finale am Sonntag werden live auf Sky Sport UHD übertragen.



Die Übertragungen der FIFA WM 2018 in Ultra HD werden unabhängig von den gebuchten Paketen für alle Sky Kunden in Deutschland freigeschaltet sein, die Sky Q nutzen.



Das neue Sky:



Das neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als je zuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreich mit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. Und mit dem Launch des neuen Sky Ticket geht die Innovationsoffensive unvermindert weiter. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte und Services für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichere Angebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften und exklusiven Content für Sky Kunden.



Über Sky Deutschland:



Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: März 2018).



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Kontakt für Medien: Thomas Kuhnert Senior Manager Sports Communications Tel. 089 / 99 58 68 83 Thomas.kuhnert@sky.de twitter.com/SkyDeutschland