Stuttgart (ots) - Relaunch bei RUNNING: Im frischen, jetzt noch sportlicheren Look strahlt das Lauf-Magazin ab Freitag, 13. Juli, mit der Sommer-Ausgabe am Kiosk und liefert Läufern die Erfolgs-Formeln für das Saison-Finish - darunter 42 Profi-Tipps, wie 42 Marathon-Kilometer leichter zu schaffen sind. Der DoldeMedien Verlag, seit 2017 Eigentümer des traditionsreichen deutschen Laufmagazins und mittlerweile für Produktion und Vermarktung zuständig, positioniert RUNNING mit diesem Fresh Up noch klarer als Magazin für sportlich ambitionierte Lauf-Fans von Trail bis Urban Running.



"Ein echter Energie-Kick für RUNNING, inhaltlich und optisch: Jetzt kommt unsere Kompetenz für fundierte Trainings-Tipps, Läufer-Gesundheit und -Ernährung sowie unsere Expertise für Lauf-Equipment von Stirnlampe bis Schuh schon auf den ersten Blick zum Tragen", kommentiert Christine Felsinger, stellvertretende Verlagsleiterin und Leitung Produkte bei DoldeMedien. "Unsere Leser profitieren von den Synergie-Effekten mit unserem Food-Ratgeber 'eathealthy'. So decken wir alle Themen ab, die ein Läufer für den Erhalt seiner Leistung braucht - und werden zum treuen Begleiter und Must have für ein Leben voller Spaß am gesunden Laufen."



Die Redaktion um Chefredakteur Jochen Schmitz testete für die neu strukturierte Sommer-Ausgabe unter anderem die besten Power-Gels und Riegel und deckt die häufigsten Fit-Food-Mythen auf. Im neuen "RUNNING Coach" zünden die Redakteure zum Saison-Höhepunkt ein 14-seitiges Feuerwerk mit zielführenden Trainings-Tipps von Lauftechnik über Kondition bis Psychologie. Das Women's Xtra rund um Equipment, Events und Work-Lauf-Balance und das Länder-Special Skandinavien mit Trends aus dem hippen, hyggeligen Norden machen die Relaunch-Ausgabe rund.



Über "RUNNING - Das sportliche Laufmagazin":



Das Laufmagazin "RUNNING" erscheint sechs Mal im Jahr plus Sonderheft(e) und informiert rund um den beliebten Ausdauersport "Laufen": ausführliche Informationen von Experten zu Training, Ausrüstung, Medizin und Ernährung sowie Produkttests und spannenden Reportagen zu den eindrucksvollsten Laufevents weltweit.



