Straubing (ots) - Facebook mag eine neue Form der Kommunikation sein, eine völlig neue Welt jenseits der analogen ist das soziale Netzwerk allerdings nicht. Das BGH-Urteil schafft die nötige Klarheit. Und wer möchte, dass nach seinem Tod sein Account gelöscht wird, kann dies bereits zu seinen Lebzeiten in den Einstellungen beantragen. So wie man auch Briefe verbrennen und ein Tagebuch schreddern kann.



