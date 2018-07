Das Internet, Schiffscontainer, Penicillin: Militärforscher haben schon viele Innovationen bewirkt. Auch die Bundeswehr fördert Start-ups, Vorbild sind die USA und Israel. Doch Geldausgeben allein reicht nicht.

Im Chefbüro steht ein leicht abgewetztes braunes Ledersofa, nebenan hängen neonfarbene Post-it's an den Wänden, der lange Konferenztisch sieht aus wie ein frisch zersägter Baumstamm, und draußen lehnt ein Smartboard an der Tür. Bis in den letzten Winkel ist die Fabriketage in Berlin-Moabit mit Start-up-Utensilien ausstaffiert. Nur die gerahmten Bilder des Bundespräsidenten und der Verteidigungsministerin erinnern daran, dass die Bundeswehr hier, wo früher Teppiche produziert wurden, nun einen Cyber Innovation Hub betreibt.

Jennifer Miksch, lange braune Haare, Seidenbluse, korallenfarbene Sneakers, gehört seit Anfang des Jahres dazu. Sie steht mit einem Headset auf der Bühne und gibt fast 200 Bundeswehr-Reservisten Tipps für die bessere Vernetzung in- und außerhalb der Truppe. "Vorher habe ich immer in Start-ups gearbeitet, noch vor einem Jahr hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich mal im Rang eines Majors für die Bundeswehr arbeiten könnte", sagt sie. Der Chef des Innovation Hub, Marcel Yon, einst selbst Gründer und Investor in verschiedene Start-ups, hat Miksch zum Wechsel überredet. Schließlich sollen Ambiente und Personalauswahl den Bundeswehr-Ableger zugänglich machen für Gründer, die sonst um die Truppe einen Bogen machen würden.

Doch Marcel Yon und sein Team sind mehr als ein Start-up in Uniform. Sie sind die Antwort des Bundesverteidigungsministeriums auf eine der drängendsten Fragen der deutschen Sicherheitspolitik: Wie kann sich die Bundeswehr am besten für die Kriege der Zukunft rüsten - für Auseinandersetzungen, die vermutlich weniger durch die Zahl an herkömmlichen Panzern oder U-Booten entschieden werden als durch Vorsprünge bei der Cyberabwehr oder den besten Zugang zu Innovationen wie künstlicher Intelligenz (KI)? Die Nato-Partner, und besonders US-Präsident Donald Trump, stritten sich diese Woche rund um ihr Gipfeltreffen vor allem darüber, ob die Deutschen wie angekündigt zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts ins Militär investieren. Dabei ist es mindestens ebenso wichtig, wofür die Verteidigungsmilliarden ausgegeben werden.

Zusatznutzen der Waffendeals

Im Idealfall - und so ist es im Rest der Welt - haben Rüstungsausgaben noch einen Zusatznutzen jenseits der Landesverteidigung: weil sie Innovationen verstärken und Arbeitsplätze sichern. Zwar hat sich die Bundesregierung festgelegt, dass ihr Verteidigungsetat ausschließlich sicherheitspolitischen Zielen dienen soll. "Die Bundeswehr kauft, was sie braucht, nicht, was ihr angeboten wird", sagt Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen regelmäßig. Das ändert aber nichts daran, dass gerade Hightech-Anschaffungen für Armeen in der Vergangenheit oft neue Produkte und Dienstleistungen für private Nutzer hervorgebracht haben.

Vor allem in den Vereinigten Staaten ist das Militär Schrittmacher für die Privatwirtschaft. Das Internet entstand, weil die Armee einen zusätzlichen Kommunikationskanal für Krisenzeiten suchte. Das Antibiotikum Penicillin wurde während des Zweiten Weltkriegs massenhaft für verwundete Soldaten eingesetzt und erst später flächendeckend. Containerschiffe wurden während des Vietnamkriegs vom Militär erprobt. Das ganze Silicon Valley wäre womöglich nie in seiner heutigen Stärke entstanden, wenn das Pentagon nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht viele Wissenschaftler und Ingenieure entlassen hätte. Jahrzehntelang blieben die Kontakte sehr eng.

"Für das Militär müssen ständig Materialien entwickelt werden, die Extrembelastungen aushalten, also ausgeprägte Hitze oder Kälte überstehen, und besonders strapazierbar und widerstandsfähig sind", sagt der frühere Telekom-Personalvorstand und heutige FDP-Abgeordnete Thomas Sattelberger, der in seiner Fraktion auch für Forschungsthemen zuständig ist.

Einige Jahre leitete Sattelberger die Personalentwicklung beim Raumfahrtkonzern DASA. Die Branche ist einer der Bereiche in Deutschland, in der die zivile Nutzung von militärischen Forschungsergebnissen seit Längerem selbstverständlich ...

