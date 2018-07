Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

ZAE000174124 Absa Group Ltd. 12.07.2018 ZAE000255915 Absa Group Ltd. 13.07.2018 Tausch 1:1

US40434J1007 Spectrum Brands Holdings Inc. 12.07.2018 US84790A1051 Spectrum Brands Holdings Inc. 13.07.2018 Tausch 10:1,623