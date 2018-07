Die Aktie von Pan American Silver musste am Mittwoch einen kleinen Rücksetzer hinnehmen. Es ging um mehr als 1,2 % nach unten. Dies ist an sich mit Blick auf das gesamte Chartbild nicht tragisch. Denn der Kurs befindet sich in einem charttechnischen Aufwärtstrend. Nur sind die Notierungen seit Mai mehr oder weniger in einem immer deutlicheren Seitwärtstrend gefangen, aus dem der Ausbruch gesucht wird. Die Range befindet sich zwischen 15 Euro und fast 16 Euro. Durch den Rücksetzer am Mittwoch ... (Moritz von Betzenstein)

