BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat angesichts der Forderung von US-Präsident Donald Trump nach deutlich mehr deutschen Verteidigungsausgaben auf einen bereits jetzt hohen Beitrag Deutschlands verwiesen und davor gewarnt, andere wichtige Ausgabenziele zu vernachlässigen. "Meine Überzeugung ist, dass man immer aufs Geld aufpassen muss", betonte Scholz bei seinem Eintreffen zu einer Sitzung der Euro-Finanzminister in Brüssel.

Wenn man das Ziel verfolge, keine neuen Schulden zu machen, dann gelte, "dass wir in unseren nationalen Haushalten ein wenig auch auf Sicht fahren müssen". Man könne Annahmen treffen, müsse dann aber auch Jahr für Jahr sehen, wie sich die Wirtschaft tatsächlich entwickle. "Deutschland hat in den letzten Jahren die Ausgaben für Verteidigung gesteigert", betonte der Finanzminister. "Im Übrigen geht es schon darum, dass wir gleichzeitig die Dinge tun, die notwendig sind, hier zum Beispiel die Europäische Union weiterzuentwickeln", hob er hervor.

Scholz betonte, "dass Deutschland einer der größten Truppensteller ist, Deutschland einen sehr, sehr großen Beitrag leistet zu den gemeinsamen Verteidigungsanstrengungen". Dies werde auch in der Zukunft so bleiben. Mit den neuen Budgetplanungen sei es "für die Perspektive" möglich, die "notwendigen Mittel für die Ausrüstung unserer Verteidigungseinrichtung" zu beschaffen.

Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) sprach sich hingegen für eine schnellere Erhöhung des Wehretats aus. Die Militärausgaben müssten noch in dieser Legislaturperiode - also bis 2021 - auf 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) angehoben werden, sagte Kauder der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Deutschland habe nicht nur "erheblichen Nachholbedarf bei der Ausrüstung der Bundeswehr", sondern sich auch in der Nato dazu bekannt, "uns dem Ziel zu nähern, zwei Prozent unserer Wirtschaftsleistung in den Verteidigungshaushalt zu stecken". Dies sei auch "unter Mitwirkung von SPD-Ministern" geschehen. Er hoffe, den sozialdemokratischen Koalitionspartner von seinem Vorschlag überzeugen zu können.

Der Streit um die Verteidigungsausgaben beherrschte den am Donnerstag zu Ende gegangenen Nato-Gipfel, bei dem US-Präsident Donald Trump harsche Kritik besonders an Deutschland übte. Die Nato-Staaten hatten 2014 beschlossen, sich bis 2024 mit ihren Militärausgaben in Richtung von zwei Prozent des BIP zu orientieren. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat als Ziel eine Steigerung auf 1,5 Prozent bis dahin ausgegeben. Die aktuellen deutschen Planungen liegen jedoch weit darunter. Die Nato-Quote soll nach Angaben aus dem Finanzministerium bis 2022 auf 1,23 Prozent von derzeit 1,24 Prozent sinken.

July 12, 2018

