Mainz (ots) - Woche 29/18



Sa., 14.7.



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:



16.00 Bares für Rares



18.10 SOKO Wien (VPS 18.05)



(Weiterer Ablauf ab 19.00 Uhr wie vorgesehen.)



So., 15.7.



Bitte neuen Ausdruck, Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:



FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Russland 2018[TM]



17.00 ZDF WM live ((fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) Frankreich - Kroatien Finale Übertragung aus dem Luschniki-Stadion in Moskau Reporter: Béla Réthy



In der Halbzeitpause: gegen 17.45 heute (HD/UT)



Verlängerung und Elfmeterschießen möglich



anschl. Siegerehrung



19.30 heute (VPS 19.00)



19.40 ZDF WM live (VPS 19.10)



(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)



Woche 30/18



Mi., 25.7.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



22.45 ZDFzoom (HD/UT) Nächster Halt: Stress im Nahverkehr Film von Christian Bock Kamera: Oliver Glück Deutschland 2018



--------------------------------------



zu Mi., 25.7.



3.30 ZDFzoom (VPS 2.45/UT) Nächster Halt: Stress im Nahverkehr Film von Christian Bock (von 22.45 Uhr) Kamera: Oliver Glück Deutschland 2018



Woche 33/18



So., 12.8.



20.15 ZDF SPORTextra



Supercup 2018 Eintracht Frankfurt - FC Bayern München . . . Bitte Ergänzung beachten: Reporterin: Claudia Neumann Moderation: Kathrin Müller-Hohenstein



Fr., 24.8.



20.15 ZDF SPORTextra



Bundesliga live FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim 1. Spieltag . . . Bitte Ergänzung beachten: Reporter: Béla Réthy Moderation: Jochen Breyer



