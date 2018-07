Der USD/CHF legte in der vergangenen Stunde an Wert zu und so gelang es ihm die wichtige Parität zu überwinden, was ihn seit fast 2 Monaten nicht möglich war. Aktuell beträgt der Tagesgewinn 0,6 % bei 1,0016. Die US Daten zeigten am Donnerstag, dass das Kern CPI im Juni gegenüber dem Vorjahr um 2,3 % zulegte, nach dem das Ergebnis im Mai 2,2 % betrug, ...

