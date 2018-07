Funklöcher für Handynutzer sollen durch einen Ausbau des Netzes verringert werden. Bis 2020 soll die Netzabdeckung von Haushalten bei 99 Prozent liegen.

In Deutschland sollen in den nächsten gut zwei Jahren rund eine halbe Million Haushalte zusätzlich an das moderne 4G-Mobilfunknetz angeschlossen werden. "Wir haben noch was draufgelegt zur bestehenden Vereinbarung", sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer am ...

