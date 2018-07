Mainz (ots) - Am WM-Final-Sonntag regiert nicht allein König Fußball im ZDF. Bevor um 16.05 Uhr die Vorberichterstattung zum Endspiel zwischen Frankreich und Kroatien startet, bietet "ZDF SPORTextra" am 15. Juli 2018 ab 14.05 Uhr bereits sportliches Highlight-Programm: das Finale der Formel E in New York, den World Rowing Cup der Ruderer in Luzern und die Triathlon-World-Serie in Hamburg.



In New York City endet am kommenden Sonntag die aktuelle Saison der 2014 in Peking gestarteten E-Prix-Elektroserie mit insgesamt 45 Rennen. Am "Big Apple" gibt es ein Doppelfinale: Das Rennen am Samstag, 14. Juli 2018, ist ab 21.30 Uhr im Livestream auf ZDFsport.de zu sehen, ebenso das zweite Rennen am Sonntag, 15. Juli 2018, 21.00 Uhr. Beide werden kommentiert von ZDF-Reporter Aris Donzelli.



Die "ZDF SPORTextra"-Sendung am WM-Final-Sonntag bietet ab 14.05 Uhr zunächst eine Zusammenfassung des Formel-E-Rennens in New York, gefolgt von einer Zusammenfassung der ersten Regatten beim World Rowing Cup auf dem Luzerner Rotsee. ZDF-Reporter dort ist Norbert Galeske, der gegen 14.45 Uhr auch die Live-Übertragung des Achter-Rennens der Männer kommentiert.



Dazwischen und danach rückt der World-Triathlon in Hamburg in den Blick. Moderator Yorck Polus begrüßt die ZDF-Zuschauer zur Übertragung des Mixed-Team-Wettbewerbs aus der Hansestadt. Als Live-Reporter berichtet Martin Schneider vom "größten Triathlon der Welt", der zur WM-Serie gehört - zu den neun namhaftesten Triathlon-Veranstaltungen weltweit.



https://zdfsport.de



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDFsport



http://facebook.com/ZDFsport



Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121