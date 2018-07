Vor wenigen Tagen berichteten wir über eine erfolgreich abgeschlossene und überzeichnete Kapitalerhöhung von FinCanna Capital (WKN: A2JSG5). Verbunden war dies mit der Hoffnung, nun schon in Kürze Fortschritte beim Aufbau des Beteiligungsportfolios zu sehen.

Nach der erfolgreichen Kapitalerhöhung, die rund 6,8 Millionen CAD in die Kassen spülte, verliert das FinCanna-Management keine Zeit: Bereits zwei positive Nachrichten konnte man aus dem eigenen Portfolio verkünden. Die Aktie der aussichtsreichen Cannabis-Players notiert weiterin nahe Allzeittief und ist somit äußerst attraktiv für einen Einstieg.

Royalty-Deal mit Cannabis-Raffinerie ausgeweitet

Bereits vor zwei Tagen hat FinCanna eine Ausweitung der Royalty-Vereinbarung mit Refined Resin Technologies aus Oakland, Kalifornien, bekanntgegeben. Ursprünglich sah die Vereinbarung vor, dass FinCanna Refined Resin (vormals Gram Co Holdings) mit 3 Millionen US$ finanziert und dafür einen Umsatzanteil von 5-14% erhält.

Nach der neuen Vereinbarung wird FinCanna dem Unternehmen nun weitere 500.000 US$ in Cash und 1,295 Millionen US$ in Aktien zukommen lassen. Dadurch wird der Royalty-Anspruch ...

